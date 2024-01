“Adobe moet stoppen met het verzamelen van persoonsgegevens” 13-12-2023 • leestijd 2 minuten • 1996 keer bekeken • bewaren

Softwaregigant Adobe moet stoppen met het verzamelen van persoonsgegevens van miljoenen Nederlanders en met het delen van de data met bedrijven in de onlineadvertentiemarkt. Dat eist Stichting Data Bescherming Nederland (SDBN), dat het softwarebedrijf voor de rechter sleept. Adobe moet volgens deze stichting ook de schade vergoeden aan gedupeerden.

Het Amerikaanse softwarebedrijf Adobe plaatst volgens SDBN cookies op websites van onder meer KPN, TUI, Douglas en de Belastingdienst. Ook zou het via de mobiele apps van onder meer Marktplaats, Buienradar en Ziggo GO persoonsgegevens verzamelen. Daarvoor zou Adobe toestemming nodig moeten hebben. Dat heeft het volgens SDBN niet, onder meer omdat Adobe volgens de stichting cookies soms al plaatst voordat je als gebruiker een keuze hebt gemaakt of je dat wel wil.

Heeft Adobe mijn gegevens?

Volgens de SDBN is iedereen die regelmatig het internet gebruikt via een Chrome-browser en apps downloadt en gebruikt "slachtoffer van Adobe." "Heb je je kerst- of sinterklaasaankopen online gedaan? Dan weet Adobe waarschijnlijk vrij nauwkeurig wat je hebt bekeken en waar je je pepernoten of parfum hebt gekocht", aldus voorzitter Anouk Ruhaak van de stichting.

Wat gebeurt er met de gegevens?

Met alle verzamelde gegevens zou Adobe profielen maken van internetgebruikers die gedeeld worden met andere partijen. Daar kleven volgens de stichting veel risico's aan, waaronder mogelijk identiteitsfraude. Het softwareconcern verdient veel geld met de praktijken, stelt SDBN.

"In strijd met de AVG"

"De dubieuze markt van verzamelen en verhandelen van persoonsgegevens is in strijd met de AVG. Dit moet stoppen", zegt Ruhaak. Volgens de voorzitter heeft contact met Adobe tot nu toe niks opgeleverd en stapt de stichting daarom naar de rechter. De stichting kan nog niet aangeven hoeveel schadevergoeding de gedupeerden van Adobe zouden moeten krijgen.

De stichting wil dat grote techbedrijven beter omgaan met de online privacy van Nederlanders. Eerder daagde de organisatie daarom al X en Amazon voor de rechter. ANP

Reactie namens Adobe

"De beweringen van de Stichting zijn gebaseerd op belangrijke misverstanden over de technologie van Adobe en de rol die Adobe speelt. In tegenstelling tot wat wordt beweerd, is Adobe geen gegevensbeheerder bij het leveren van diensten aan klanten van Adobe Experience Cloud. Adobe is in plaats daarvan een verwerker van de data die door Experience Cloud-klanten worden verzameld.

Dit betekent dat de klant de gegevensbeheerder is en in die hoedanigheid beslissingen neemt en verantwoordelijkheid heeft over welke cookies op zijn websites worden geplaatst, welke data met die cookies worden verzameld, voor welke doeleinden die data worden gebruikt en welke toestemming wordt verzameld van bezoekers van hun eigen websites.

Als gegevensverwerker stelt Adobe de klant/beheerder in staat om deze beslissingen binnen het platform zelf te nemen. Adobe Experience Cloud biedt ook integraties met platforms voor toestemmingsbeheer, zodat de klant/beheerder het toestemmingsbeheer op zijn sites kan implementeren zoals hij wettelijk noodzakelijk acht.

Voor meer informatie over de praktijken van een bepaald bedrijf met betrekking tot het delen van data, raden we je aan het privacybeleid van de bedrijfsklant te bekijken en/of contact op te nemen met de eigenaar van de technologie."