Acute pijn aan lage rug of nek? Zware pijnstillers helpen niet

Zware pijnstillers (opioïden) helpen niet tegen acute pijn aan de nek en rug. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Sydney in Australië. Toch worden opioïden zoals oxycodon en tramadol nog steeds voorgeschreven voor deze kwalen, stelt hoogleraar Bart Koes van het Erasmus MC in Rotterdam.

De Nederlander Koes werkte samen met de Australische onderzoekers aan de studie naar zware pijnstillers. Hiervoor kregen 347 patiënten met acute lage rug- en nekpijn een placebo (nepmedicijn) of een zware pijnstiller.

Na zes weken was er geen verschil tussen de placebogroep en de opioïdengroep. En na een jaar was er wel een klein verschil zichtbaar, juist in het voordeel van de placebogroep.

"Mentale en omgevingsfactoren spelen rol bij pijn"

Daar komt bij dat opioïden nare bijwerkingen hebben en verslavend zijn. Dat deze zware pijnstillers niet werken, komt volgens Koes waarschijnlijk omdat de rug- of nekpijn heel complex is. "Vaak spelen ook mentale en omgevingsfactoren mee", legt hij uit. "Denk bijvoorbeeld aan stress: daartegen werkt een opiaat niet." Hij adviseert patiënten om in beweging te blijven.

Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. ANP