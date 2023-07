Action waarschuwt: gaslantaarn kan spontaan ontbranden

De UGAS-lampen zijn tussen 17 april en 16 juli verkocht in Action-winkels en via de Action webshop. "Naar aanleiding van klachten van onze klanten hebben we grondig onderzoek uitgevoerd en we zijn tot de conclusie gekomen dat de veiligheid van de gaslantaarn niet aan de eisen voldoet", laat de discountwinkel weten.