ACM doet extra onderzoek naar de kosten én vergoeding van zonnestroom

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat extra onderzoek doen naar de kosten en vergoeding van zonnestroom. Volgens de toezichthouder zijn er zonnepanelenbezitters die jaarlijks meer elektriciteit terugleveren dan ze afnemen en netto moeten betalen voor deze extra teruggeleverde zonnestroom. Dat is iets dat de Tweede Kamer in de nieuwe energiewet, die nog in de maak is, wil verbieden.