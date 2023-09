Accijnsverhoging van de baan en energiebelasting moet verminderen

Hermans vindt het nodig om bovenop de op Prinsjesdag aangekondigde armoedemaatregelen ‘een aanvullende stap’ te zetten. "In het bijzonder voor die groep die niet in aanmerking komt voor toeslagen en tegemoetkomingen." Het gaat volgens Hermans om "mensen met een heel normaal salaris, politieagenten, verplegers, leraren of mkb'ers die hun vaste lasten zien stijgen.”