Accijns omhoog: tanken wordt vanaf 1 januari 2024 flink duurder theme-icon Geld • Gisteren • leestijd 3 minuten • 11494 keer bekeken • bewaren

Automobilisten gaan vanaf 1 januari 2024 fors meer betalen voor een tankbeurt. De accijns wordt verhoogd. Voor een deel komt dat doordat een eerdere prijsverlaging wordt teruggedraaid, ook volgt een inflatiecorrectie op de accijnstarieven. Een liter benzine wordt 21 cent duurder, een liter diesel gaat 13,5 cent meer kosten.

Dát de prijzen per 1 januari zouden stijgen, was reeds bekend. Maar dat gold niet voor de exacte hoogte van de stijging. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft Kamervragen gesteld die door staatssecretaris Marnix van Rij zijn beantwoord.

In theorie kan het demissionaire kabinet overigens nog besluiten om de prijsstijging niet door te laten gaan, maar of daar inderdaad sprake van is, laat zich momenteel niet voorspellen.

Terugdraaien van eerdere accijnsverlaging

Als gevolg van de torenhoge inflatie besloot het kabinet in april 2022 om de accijnzen op benzine, diesel en LPG met 21 procent te verlagen. Dat gold als een tijdelijke maatregel en was bedoeld als financiële compensatie, zoals er ook op andere vlakken financiële steunmaatregelen werden genomen.

Dat besluit hield in dat benzine 17,3 cent per liter goedkoper werd. De prijs voor een liter diesel ging als gevolg van de maatregel met 11,1 cent per liter omlaag. Op 1 juli 2023 is deze verlaging voor de helft ongedaan gemaakt, en het is de bedoeling dat de tweede helft op 1 januari 2024 volgt. Daarmee wordt de tijdelijke korting geheel geschrapt.

Niet alleen prijsstijging, maar ook inflatiecorrectie

Met het terugdraaien van de maatregelen zijn we er helaas nog niet. De overheid voert per 1 januari 2024 ook een inflatiecorrectie door. De accijnstarieven – waar bovendien 21 procent btw over wordt berekend – stijgen dan mee met de inflatie. Concreet houdt dat in dat brandstof nog duurder wordt.

Enorme prijsverschillen met Duitsland en België

Voor wie enigszins in de buurt woont van de grens met Duitsland en België, loont het enorm om te tanken over de grens. Je zou een dief zijn van je eigen portemonnee als je dit niet doet. Staatssecretaris Van Rijn duidt in zijn antwoord hoeveel de prijzen precies gaan verschillen.

Vanaf 1 januari 2024 betalen automobilisten in België maar liefst 36 eurocent per liter minder aan accijns dan in Nederland. Voor Duitsland geldt dat per liter 31 cent minder accijns wordt betaald. Aangezien veel auto's een tankinhoud van 35 tot 60 liter hebben, kan het voor een volle tank circa 10-20 euro schelen.

Over diesel stelt Van Rijn dat klanten in België 3 cent minder accijns betalen per liter. In Duitsland is dat 16 cent per liter minder.

Volgens Omtzigt dreigen er 'grote grenseffecten', want met zulke verschillen is het natuurlijk volkomen logisch dat mensen die in het grensgebied wonen over de grens gaan om te tanken. "Het leidt tot extra inflatie. Dus regering zal actie moeten ondernemen", aldus Omtzigt.

Het artikel gaat verder na onderstaande Tweet.

Hogere kilometervergoeding

Eén mogelijke compensatiemaatregel is het verhogen van de kilometervergoeding die bedrijven hun personeel onbelast mogen geven. Demissionair minister Sigrid Kaag van Financiën overweegt deze maatregel, maar het probleem is dat dit geld kost. En dat geld moet wél ergens vandaan komen.

Volgens de ANWB is de officiële prijs voor een liter benzine momenteel 2,21 euro per liter. Voor diesel geldt een officiële prijs van 1,91 euro per liter.

Lees ook onderstaande artikel

Bron: AD.nl / Autovisie.nl / Rijksoverheid