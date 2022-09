ABN AMRO: "Wacht met steunmaatregelen voor energiekosten"

19 sep. 2022 - 14:04

Dito hier. Ja, we kunnen er natuurlijk altijd wel kosten uit gooien. Alle niet verplichte (aanvullende) verzekeringen. TV abo. (je kunt immers via internet ook TV kijken), Netflix, Amazon prime video, etc, Verwarming nog minder hoog zetten, Auto de deur uit (dan maar 30 Km fietsen per dag), dat kleine beetje spaargeld dat je nog voor noodgevallen hebt, enzomeer. Ik hoop niet dat ze volgend jaar naar je vrij besteedbaar inkomen gaan kijken en dan alle non essentials erbij tellen, voor je ergens voor in aanmerking komt!!!