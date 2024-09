ABN AMRO laat klanten controleren of ze écht door de bank worden gebeld

ABN AMRO komt met een onlinehulpmiddel in de app waarmee klanten kunnen controleren of ze echt een medewerker van ABN AMRO aan de lijn hebben. Met deze nieuwe Gesprek Check wil ABN AMRO oplichtingspraktijken zoals bankhelpdeskfraude tegengaan. Bij deze vorm van fraude doet een crimineel zich voor als bankmedewerker.

Volgens onderzoek in opdracht van de bank is ruim een kwart van de Nederlanders nog niet volledig op de hoogte wat betreft zaken die een bank nooit aan haar klanten vraagt.

Dat is aanleiding voor ABN AMRO om met dit extra veiligheidshulpmiddel te komen. Klanten die twijfelen of ze werkelijk iemand van de bank aan de lijn hebben in plaats van een oplichter, kunnen dit nu snel achterhalen. De bankmedewerker moet dan een bericht in de app sturen om het gesprek te bevestigen.

Eerder dit jaar bood ING haar klanten ook al de mogelijkheid snel te controleren of zij gebeld worden door hun bank of door een oplichter die uit is op hun geld. Door tijdens het gesprek op de knop 'Check het Gesprek' in de app te klikken, kunnen klanten hun telefoonnummer invullen. Het belsysteem van de bank controleert dan of een ING-medewerker aan de andere kant van de lijn zit. ANP