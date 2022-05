ABN AMRO en Rabobank ondersteunen mobiel bankieren niet langer op verouderde smartphones 13-04-2022 • leestijd 4 minuten • 26438 keer bekeken • bewaren

Klanten met bepaalde verouderde smartphones kunnen niet langer mobiel bankieren bij ABN AMRO en de Rabobank. De apps voor mobiel bankieren worden sinds de meest recente updates niet meer ondersteund voor mensen met Android 7.0 en ouder. En ook op oude iOS-versies wordt het een lastig verhaal. De veiligheid kan op deze toestellen niet worden gewaarborgd, omdat het besturingssysteem wegens het uitblijven van beveiligingsupdates kwetsbaar wordt, aldus de banken. Welke versies van de besturingssystemen heb je dan wél nodig? In dit artikel leggen we het uit.

Om te beginnen ABN AMRO. Op de website van de bank staat het volgende: "Het is belangrijk dat uw toestel veilig is én blijft. Daarom geven Apple en Android meerdere keren per jaar beveiligingsupdates uit. Deze kunt u zelf installeren en beschermen uw toestel. Dit gebeurt automatisch als u uw Apple iOS-versie of Android-versie bijwerkt."

Daar voegt de bank aan toe dat toestellen waar geen beveiligingsupdates meer voor worden uitgebracht niet voldoende zijn beschermd. ABN AMRO vindt het niet veilig genoeg om klanten gebruik te laten maken van mobiel bankieren op verouderde telefoons. Dit vanwege een verhoogd risico op beveiligingslekken.

En daar zijn niet alle klanten even tevreden over, blijkt uit een rondgang langs de recensies in de Google Play Store. Een greep uit de selectie:

ABN AMRO-app voor mobiel bankieren op Android: welke versie heb je nodig?

Op 4 april 2022 is er dus een update van de mobiel bankieren-app uitgerold, en deze nieuwste versie werkt alléén op toestellen waar minstens Android-versie 8.0 op draait. Een recenter besturingssysteem is natuurlijk prima, maar op oudere besturingssystemen is de app niet langer functioneel.

De meest recente versie van het Android-besturingssysteem is Android 12.0. Opvolger 13.0 laat overigens niet lang meer op zich wachten: ontwikkelaars zijn al druk bezig met testversies.

Maar terug naar Android 7.0. Deze versie van het Android-besturingssysteem is uitgerold op 22 augustus 2016, bijna zes jaar geleden. De laatste update volgde op 4 oktober 2019.

Sindsdien is deze versie niet langer voorzien van updates of aanvullende ondersteuning, en in dat opzicht is ABN AMRO nog best coulant geweest door geruime tijd door blijven gaan met het beschikbaar stellen van updates voor hun eigen mobiel bankieren-app.

Overigens zijn er nauwelijks mensen die überhaupt nog gebruikmaken van Android 7.0 of ouder. In maart 2022 ging het volgens StatCounter wereldwijd om 2,73% van alle Android-gebruikers. Toegespitst op Nederland ging het in maart om slechts 0,95% van alle gebruikers.

Voor minder dan één op de honderd gebruikers is deze update dus echt problematisch. De rest gebruikt een nieuwere Android-versie waar de mobiel bankieren-app van ABN AMRO op wordt ondersteund.

ABN AMRO-app voor mobiel bankieren op iOS en iPadOS: welke versie heb je nodig?

Dan iOS en iPadOS. ABN AMRO geeft aan dat de mobiel bankieren-app alleen nog kan worden gebruikt op iOS 12 of hoger. Mensen met iOS / iPadOS 11 en lager kunnen de app niet gebruiken.

Om hoeveel mensen dat gaat, is lastig te zeggen: in tegenstelling tot Android biedt StatCounter geen inzicht in het aantal mensen dat iOS 11 gebruikt. iOS 11 werd uitgerold op 19 september 2017 en de laatste update volgde op 9 juli 2018, en daarmee is ook dit besturingssysteem onderhand behoorlijk gedateerd.

Over het algemeen is de doorloopsnelheid wat software-updates betreft op Apple-apparaten wat hoger dan voor Android-toestellen het geval is. Het is dan ook geen onrealistische aanname dat ook in dit geval het aantal mensen dat überhaupt nog werkt met iOS 11 behoorlijk gering is.

De toekomst: waar moet je rekening mee houden?

Niet iedereen heeft geld om continu de nieuwste, duurste smartphones te kopen, en er is ook niemand die je daartoe dwingt.

Het is echter een wetmatigheid in softwareland dat beveiligingsupdates niet tot in de lengte der dagen kunnen worden uitgerold: soms is een besturingssysteem gewoon dermate verouderd dat het geen zin heeft om deze nog langer te ondersteunen, ook vanwege het steeds geringere aantal gebruikers.

En zodra een besturingssysteem niet langer wordt ondersteund, neemt het risico op beveiligingslekken toe. Daarom kunnen ontwikkelaars van mobiel bankieren-apps de veiligheid op niet-ondersteunde platformen niet eindeloos blijven garanderen: zeker in het geval van gevoelige, financiële informatie wordt het risico op een zeker ogenblik onaanvaardbaar groot.

ABN AMRO raadt klanten die een nieuw of tweedehands toestel willen kopen aan om een telefoon te kopen waar minimaal Android 10.0 of iOS 14 op wordt ondersteund. Daarmee heb je in ieder geval de garantie dat je de komende jaren veilig kunt blijven internetbankieren via de mobiele app van de bank.

Rabobank-app voor mobiel bankieren op Android: welke versie heb je nodig?

Kort nadat ABN AMRO een nieuwe versie van de app uitrolde, volgde de Rabobank. Voor deze app geldt feitelijk hetzelfde: de Rabobank-app voor mobiel bankieren kan niet langer worden gebruikt op toestellen waar Android 7.0 of ouder op staat.

Daaraan ligt dezelfde motivatie ten grondslag als bij ABN: uit veiligheidsoverwegingen is ervoor gekozen om Android 7.0 niet langer te ondersteunen. En zoals we hierboven al hebben uitgelegd, is dat slechts voor een zeer beperkt deel van de Nederlanders een probleem, aangezien de overgrote meerderheid toch al gebruikmaakt van een nieuwere Android-versie.

En ook daar zijn niet alle gebruikers over te spreken, zo valt te zien in de Google Play Store:

Rabobank-app voor mobiel bankieren op iOS en iPadOS: welke versie heb je nodig?

Op de website van de Rabobank staat dat je minstens iOS 14.0 nodig hebt om de mobiel bankieren-app van de Rabobank te kunnen gebruiken.

Opmerkelijk genoeg staat in de Apple App Store echter dat iOS 11.0 of hoger voldoende is om de app te kunnen installeren. Omdat wij niet beschikken over een verouderde iPhone waar iOS 11.0 nog op staat, kunnen we de proef helaas niet op de som nemen.

We nemen aan dat de informatie op de website het meest actueel is, ook gelet op bovenstaande uiteenzetting met betrekking tot het geringe aantal gebruikers van iOS 11.

In tegenstelling tot ABN AMRO geeft de Rabobank géén aankoopadvies voor toestellen met het oog op toekomstig, langdurig gebruik.