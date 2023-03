Aantal miljoenenwoningen stijgt met bijna de helft 07-04-2021 • leestijd 2 minuten • bewaren

Het aantal Nederlandse miljoenenwoningen heeft het afgelopen jaar een flinke groei doorgemaakt. In 2019 waren nog 60.000 minimaal 1 miljoen waard. Een jaar later steeg dat totaal naar 84.400 huizen, meldt woningmarktdienstverlener Calcasa. Het is de grootste stijging sinds het bedrijf onderzoek doet.

Vooral in de steden buiten de randstad kwamen er veel miljoenenwoningen bij. Zo groeide het aantal in steden als Zwolle, Tilburg en Eindhoven met meer dan 70 procent. In Den Haag en Utrecht lag de stijging met 50 procent iets lager. Inmiddels is 1,9 procent van de gehele woningvoorraad minimaal 1 miljoen euro waard.

De stijging van de huizenprijzen wordt als grootste veroorzaker gezien. Gemiddeld werden huizen in 2020 10 procent duurder. Die toename is echter al langer aan de gang. Sinds 2013, toen Nederland nog 14.360 miljoenenwoningen telde, stegen de prijzen met maar liefst 60 procent.

Amsterdam spant de kroon

Amsterdam is de stad met de meeste miljoenenwoningen. Op dit moment telt de stad 14.000 miljoenenwoningen. Dat betekent dat 1 op de 10 woningen inmiddels minimaal 1 miljoen kost. Net als in Rotterdam groeide het aantal vorig jaar met 20 procent.

De gemiddelde woning van 1 miljoen euro is 180 vierkante meter, al zijn daar grote verschillen in. In Den Haag krijg je voor 1 miljoen euro bijvoorbeeld 190 vierkante meter, in Amsterdam moet je het doen met 70 vierkante meter minder. ANP