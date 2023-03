Aantal maagverkleiningen gestegen tijdens pandemie

Tussen september 2020 en september 2021 hebben 8050 mensen zich gemeld bij de NOK voor een behandeling, terwijl een jaar eerder dat aantal rond 7000 lag. Wat opvallend is, is dat aan het begin van de pandemie het aantal aanvragen juist met de helft gekelderd was. Toen de pandemie begon, bleek de hoeveelheid vragen structureel toe te nemen. "Daarom denken we dat meer mensen zich hebben laten verwijzen vanwege corona. Er is veel aandacht geweest voor de relatie tussen Covid en overgewicht." Vertelt directeur Kobus Dijkhorst.