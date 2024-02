75-plussers vaker naar CBR om gevaarlijk rijgedrag: "Rijbewijs inleveren of rijtest doen" theme-icon Boven 65 • Gisteren • leestijd 3 minuten • 5408 keer bekeken • bewaren

In 2023 zijn er door de politie meer dan 1500 75-plussers naar het CBR gestuurd wegens gevaarlijk rijgedrag. Ten opzichte van 2022 is dat een stijging van 10 procent. Om hun rijbewijs te behouden moeten ze verplicht een dure rijvaardigheidstest doen. Ouderen vinden de gang van zaken oneerlijk: "Dit is leeftijdsdiscriminatie."

Dat meldt AD.nl. Vorig jaar zijn er 1589 automobilisten met een leeftijd van 75 of hoger naar het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) gestuurd voor een rijvaardigheidstest. Daarvan waren er 600 zelfs 85 jaar of ouder.

De politie kan mensen doorsturen naar het CBR als er bij de agent sprake is van twijfels over de rijvaardigheid. Situaties waarin dit voorkomt, zijn bijvoorbeeld aanrijdingen of ander afwijkend – en dus opvallend – rijgedrag. Denk dan aan spookrijden of aan veel te langzaam rijden op de snelweg.

Een woordvoerder van het CBR zegt: "Het gaat om mensen die bij de politie de indruk hebben gewekt dat ze niet 'in controle' zijn in het verkeer. Dan kunnen ze bij ons laten zien dat ze dat wel zijn."

Keuze: rijbewijs inleveren of een dure test doen

De kosten daarvan zijn voor rekening van de automobilist, en dit loopt doorgaans op tot 400 euro of meer.

Wie naar het CBR wordt gestuurd, krijgt de keuze tussen het inleveren van het rijbewijs of het afleggen van twee testen. In de eerste (theorie)toets worden de verkeersregels getoetst, de tweede test heeft betrekking op de rijvaardigheid.

Een officiële reden voor de stijging is er niet, al ligt het voor de hand om aan te nemen dat het één en ander samenhangt met de toenemende vergrijzing. Zo was in 2000 zo'n 13 procent van de Nederlanders ouder dan 65 jaar, anno 2024 is dat al meer dan 20 procent.

"Leeftijdsdiscriminatie"

Ouderen – maar ook hun advocaten – menen dat hier in sommige gevallen sprake is van leeftijdsdiscriminatie. In het AD wordt een verhaal opgetekend van een 83-jarige vrouw die op een rotonde een pizzabezorger aanreed. De pizzabezorger zou heel snel hebben gereden en werd simpelweg niet gezien. De schade viel te verwaarlozen, want de bezorger kon zijn weg na de aanrijding al snel vervolgen. Maar omdat iemand de politie had gebeld, moest deze automobilist tóch naar het CBR.

Ook verkeersadvocaat Joris van 't Hoff komt aan het woord. Hij vertelt over een situatie waarin een automobilist op een fietspad belandde. Dat gebeurde op een regenachtige, stormachtige dag, en deze bestuurder belandde op het fietspad na een verkeersbord te hebben gemist. Voor de politie was dat reden om het rijbewijs in te nemen en een oogtest te verplichten. Maar naar de weersomstandigheden werd niet gekeken.

De vraag of hier geen sprake is van leeftijdsdiscriminatie dringt zich op. Zou een jongere automobilist ook een verplichte oogtest moeten afnemen? Van 't Hoff: "Iemand is wel meteen zijn rijbewijs kwijt, terwijl dat bij een dertiger waarschijnlijk niet was gebeurd."

Advies: "Doe niet meteen melding bij het CBR"

Verkeersadvocaat Van 't Hoff heeft nog een suggestie voor de politie: "Ik zou de politie adviseren meer naar alle omstandigheden te kijken. En kijk ook in het politiesysteem of iemand nog andere mutaties op zijn of haar naam heeft staan."

En, zo vervolgt hij: "Bij één incident hoeven ze echt niet meteen een melding te doen bij het CBR. Zeker als je niet direct echt twijfelt aan iemands rijgeschiktheid."