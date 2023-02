60 procent van de huispraktijken heeft geen plek voor nieuwe patiënten

Vergrijzing heeft ook effect op de beroepsgroep zelf: bijna 2500 huisartsen zijn 60 jaar of ouder. "De verwachting is dat hiervan een groot aantal tussen nu en 5 jaar zal stoppen met werken", schrijven de onderzoekers.

Huisartsen en hun beroepsorganisaties vragen al jaren om meer tijd voor hun patiënten. Dat blijft dus een heikel punt, al kan het Integraal Zorgakkoord (IZA) volgens de onderzoekers van de bank wel een positieve bijdrage leveren. In dat akkoord hebben de overheid, zorgverzekeraars en medici afspraken gemaakt die de zorg goed en betaalbaar moeten houden. Meer tijd voor de patiënt wordt er ook in genoemd. Huisartsen waren daar eerder sceptisch over en weigerden aanvankelijk hun handtekening te zetten, maar dat deed de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) in januari alsnog.