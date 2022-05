40 procent minder flesjes in de natuur, wel meer blikjes

kassa2551

6 apr. 2022 - 11:22

Wim heeft gelijk, wanneer bijvoorbeeld een Douglas een product zelf niet op voorraad heeft kun je het via de webshop bestellen. een eyeliner of poederdoosje wat dan ook. Dan wordt het bezorgd in bijna een "verhuisdoos". En wanneer je dan zegt, kan het niet anders dan wordt er gezegd Nee, want anders beschadigd misschien het product!!! weet U een poederdoosje van 5 x 5 x 1 cm komt binnen in een doosje van 27 x 20 x 10 cm? terwijl je met goede wil een speciale bubbeltjes envelop genoeg zou zijn? Wie is er dan gek. Nu snap ik waarop er een tekort is aan karton etc. Trouwens heel veel mensen praten over milieu, maar er wat aan doen is veelal bedoeld voor Anderen!