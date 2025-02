13.000 nieuwe woningen in kantoren en scholen 23-10-2019 • leestijd 1 minuten • bewaren

Vorig jaar zijn 13.000 woningen ontstaan door herbestemming van oude kantoorgebouwen, voormalige ziekenhuizen en andere gebouwen. Deze opbrengst was in 2018 goed voor 14 procent van het totaal aan nieuwe woningen.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Vooral in grote steden worden appartementen en huizen in de oude gebouwen opgeleverd. In Amsterdam zijn er tussen 2012 en 2018 meer dan 6000 nieuwe woningen bijgekomen. In dezelfde periode zijn er zowel in Den Haag als Eindhoven 4000 van dit soort woningen opgeleverd.

50 vierkante meter

Over het algemeen zijn de huizen vrij klein. In 43 procent van de gevallen gaat het om een woning van minder dan 50 vierkante meter. Ruim een kwart van de woningen had een oppervlakte van tussen de 50 en 75 vierkante meter.

De meeste woningen, 43 procent, zijn ontstaan uit kantoorpanden. Een op de vijf woningen staan in voormalige ziekenhuizen, scholen en sportclubs. Verder gaat het volgens het CBS om oude winkelpanden.

Hoewel het aanbod van nieuwe woningen uit dit soort panden relatief groot is (een op de zeven), blijft nieuwbouw belangrijk. Vorig jaar kwamen er 67.000 nieuw gebouwde woningen bij. ANP