"12.000 bakfietsers melden zich voor claim tegen Babboe"

Babboe roept 22.000 bakfietsen terug om veiligheidsrisico's. Het gaat om een derde van alle bakfietsen. De eerste modellen worden in Nederland en Duitsland medio april opgehaald.

AdvocatenkantoorBirkway ziet dit bericht van Babboe als een "enorme bekentenis". "De bekentenis dat alle genoemde fietsen ook echt een veiligheidsrisico hebben, is ook meteen het enige duidelijke aan het bericht, want het roept verder behoorlijk wat vragen op."

Fietsfabrikant Babboe raakte in opspraak omdat verschillende bakfietsmodellen onveilig bleken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voert daarom een strafrechtelijk onderzoek uit naar Babboe.

“Het grootste deel van onze klanten kan na een controle en reparatie weer de weg op", zegt Gerard Feenema, directeur van Babboe. Hij tekent aan dat de uitvoering van de terugroepactie veel tijd zal vergen. "Wij begrijpen dat dit vervelend is voor onze klanten, en hebben dan ook ons best gedaan een passende oplossing te vinden en ze te compenseren. De komende periode worden de technische dossiers door de NVWA afgerond. Ons doel is om iedereen weer veilig de weg op te krijgen.”