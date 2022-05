Een vrije val met een luchtballon, skeeleren met een raketmotor op je rug, testen van een nieuw Marsvoertuig op een nagebouwd Marslandschap, onderzoeken en behandelen van zeekoeien in Florida en het springen van een Big Air in Oostenrijk. Jules Unlimited komt terug! Na twaalf jaar beleven de drie nieuwe presentatoren Eva Koreman, Maurice Lede en Jamie Trenité de ultieme kick bij het uitoefenen van extreme sporten en interessante experimenten. In het populair-wetenschappelijke programma wordt op een verrassende manier kennis gemaakt met de nieuwste ontwikkelingen uit de wereld van wetenschap, techniek, sport en avontuur.