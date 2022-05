Je Zal Het Maar Zijn is terug en Geraldine Kemper neemt de presentatie over van Sophie Hilbrand. In het programma worden jonge Nederlanders met een bijzonder levensverhaal geportretteerd. In dit seizoen ontmoet Geraldine mensen die anders leven dan de meesten en zich weinig aantrekken van de normen van de maatschappij, maar ook mensen die hun leven weer proberen op te pakken na een traumatische gebeurtenis. Ze neemt een kijkje bij mensen wiens leven in het teken staat van schoonheid en mensen die in de ban zijn van seks. Ook ziet ze hoe het is om onderdeel te zijn van een groep of om een bijzondere liefdesrelatie te hebben.