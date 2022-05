Jan versus Geraldine

Een levend bordspel spelen met Kaapstad als speelveld, de Pantsula dansen op een internationaal dansfeest midden in de Townships, in een 4x4 jeep zoveel mogelijk dieren redden van stropers en zonder perslucht gekielhaald worden onder een groot piratenschip door. In het nieuwe seizoen van Versus nemen de bloedfanatieke BNN-presentatoren Jan Versteegh en Geraldine Kemper het tegen elkaar op in het prachtige Zuid-Afrika. Nooit eerder was een duo zo aan elkaar gewaagd. Er waren tranen, er was woede, angsten werden overwonnen en er werd vals gespeeld om sommige opdrachten te winnen. Maar gelukkig is er ook veel gelachen en zijn ze nog steeds dol op elkaar! Wie zet Versus 2016 op zijn of haar naam? Het belooft een verhitte strijd te worden, want beiden zijn niet van plan te verliezen. Jan en Geraldine rennen, vliegen, racen en voeren ongelofelijke stunts uit, maar vooral hun creatieve geest is belangrijk om kans te maken dit Versus seizoen op hun eigen naam te zetten. Jan: ‘Versus is een spel dat in je hoofd gaat zitten. Wat de opdracht ook is, je moet en zal winnen! Dat was, gezien de uitdagende opdrachten en door mijn bloedfanatieke tegenstander, iedere keer een pittige opgave. Maar geen zorgen El Blonde Opponente en ik, we vinden elkaar nog steeds lief.’ Geraldine: ‘Versus is één van mijn meest favoriete programma’s om te maken. En dit keer in Afrika! Wat is dat een prachtig land en tegelijkertijd een te gekke plek om de strijd aan te gaan met Jan. Het is voor mij de tweede keer dat ik dit programma maak. En ditmaal was het extra leuk omdat Jan naast een super collega ook een hele goede vriend is. In de eerste aflevering krijgen Jan en Geraldine vlak na aankomst in Zuid-Afrika hun allereerste opdracht van de burgemeester van Kaapstad. Ze moeten een familiespel spelen waarbij héél Kaapstad hun speelbord is. Door heel de stad zijn 25 hotspots aangegeven die Jan en Geraldine moeten aankopen. Bij elke hotspot krijgen ze een kanskaart met een opdracht die ze moeten volbrengen voordat ze de hotspot kunnen aankopen. Het verloopt niet allemaal even soepel en ze zitten elkaar behoorlijk in de weg. Wie heeft de meeste 'hotspots' van Kaapstad kunnen kopen en wint de aflevering? En wie heeft er pech en belandt in de gevangenis op Robbeneiland? Kijk hierrrr Jan versus Geraldine terug!