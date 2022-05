Over dit programma

Jan kan alles beter dan iedereen, althans dat is zijn bescheiden overtuiging.



Hij is geladen met een gezonde overdosis zelfvertrouwen, creativiteit en fanatisme en wordt elke week door een bekende Nederlander uitgedaagd. Het thema van de aflevering wordt gekozen door de bn'er en is elke keer weer een verrassing. Het thema is vaak een onbekend talent van de bekende Nederlander en dus niet direct te voorspellen.



Zo daagt Patty Brard de zelfverzekerde Jan uit met het thema 'crime-fighter' en zal Art Rooijakkers hem uitdagen op het gebied van 'tv-kenner', maar is Jan echt de beste 'crime-fighter' en de beste tv-kenner?



Dat en nog veel meer in de nieuwe serie: Jan Is De Beste.