Van Starbucks tot Ikea, van de Rolling Stones tot U2: met slimme trucs weten ze miljarden euro’s uit de vingers van de fiscus te houden. Maar waarom zou belastingontwijking uitsluitend voor de allerrijksten der aarde weggelegd zijn? In Jan de Belastingman zoekt Jan tot op de bodem uit hoe multinationals belasting ontwijken en laat hij zien dat dit ook haalbaar is voor de kleine man. Hij richt samen met twintig ondernemers het merk Dikke Vinger op waarmee ze via een slimme internationale constructie belasting kunnen besparen. De strategie is gebaseerd op een truc waar vrijwel elke multinational gebruik van maakt. Leuker kunnen ze het niet maken, wel een stuk goedkoper. Jan de Belastingman zag je in 2018 bij BNNVARA op NPO 3