Meer dan 100 miljoen keer gedanst en gezongen op 'Hupsakee' van Kinderen voor Kinderen

'Kinderen voor Kinderen' wil zoveel mogelijk kinderen in Nederland laten zingen, dansen en lekker bewegen. Met het nummer 'Hupsakee' is dat goed gelukt: het lied bereikte in april 2022 een bijzondere mijlpaal van 100 miljoen views op YouTube!

'Hupsakee' werd in 2016 gelanceerd als lied voor de Koningsspelen. De tekst werd geschreven door Lucia Marthas en Tjeerd P. Oosterhuis. Tjeerd P. Oosterhuis was ook verantwoordelijk voor de productie en muziek van het lied.

Na 42 jaar slaagt 'Kinderen voor Kinderen' nog altijd erin om muziek te maken vanuit de belevingswereld van kinderen en hiermee veel kinderen te bereiken. Niet alleen met vrolijke liedjes, maar ook met belangrijke maatschappelijke of gevoelige onderwerpen. 'Kinderen voor Kinderen' is daar waar de kinderen zijn: thuis, in de klas, op TV, online of live tijdens verschillende evenementen.