In 2014 waren ze daar ineens: de strijders van IS die in korte tijd een groot deel van Syrië en Irak wisten te veroveren en er een eigen kalifaat stichtten. De mannen met de zwarte vlaggen groeiden snel uit tot de gevaarlijkste terreurorganisatie ter wereld, totdat Islamitische Staat eind 2017 werd verslagen. In het tweeluik ‘ In het spoor van IS’ probeert journalist Sinan Can de opkomst en ondergang van Islamitische Staat te verklaren. In het kielzog van de zware gevechten reist hij met programmamaker Jochem Pinxteren door het verwoeste Syrië en Irak. Hij bezoekt sleutelplaatsen die de opkomst en ondergang van IS markeren en spreekt met ooggetuigen die onder het terreurbewind hebben moeten leven. Zowel daders als slachtoffers van deze zwarte bladzijde in de recente geschiedenis komen aan het woord.