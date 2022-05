De mens heeft iets gemaakt dat in de natuur niet eerder bestond: plastic. Een uitvinding die ons zoveel gemak heeft geschonken dat we niet meer zonder kunnen. Maar na decennia van euforie lijkt plastic zich tegen ons te keren. Plastic vergaat niet en overwoekert onze wereld. In de vierdelige documentaireserie 'Ik, Plastic' reist Menno Bentveld, samen met regisseur Floris-Jan van Luyn, door Nederland, Japan, Oeganda, Kenia en de VS. In een aaneenschakeling van bijzondere menselijke verhalen onderzoeken de makers onze relatie met plastic. Hebben wij onze schepping nog in de hand? Of versmelten wij uiteindelijk met onze creatie?