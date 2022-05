HABIBA, FARIDA, FATIMA, KHADIJA EN AICHA DUIKEN IN DE HOLLANDSE GEBRUIKEN EN TRADITIES Vijf lieve, stoere en uitgesproken eerste generatie Marokkaanse vrouwen krijgen in het tweede seizoen van Groeten uit Holland Nederlandse les van meester Koen. Om zijn lessen in praktijk te brengen, trekken Habiba, Farida, Fatima, Khadija en Aicha door het land om zich onder te dompelen in de Hollandse gebruiken en tradities. Zo ontdekken ze onder andere de wandelvierdaagse, bootje varen, moderne kunst, de hond uitlaten en Sinterklaas. Ondertussen hebben ze verrassende en vrolijke ontmoetingen met Nederlanders waarbij iedereen een spiegel voorgehouden krijgt. Groeten uit Holland is geregisseerd door Jalal Bouzamour en is vanaf 7 januari twee weken lang iedere werkdag om 19.15 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2. Jalal Bouzamour: "Na de eerste reeks hebben de dames een mooie ontwikkeling doorgemaakt: ze zijn zelfverzekerder en nog openhartiger geworden. Door het intensieve contact zijn we nog meer aan elkaar gehecht geraakt. Dankzij hun vertrouwen konden we tijdens de ontdekkingstocht door Nederland zowel de vreugdevolle momenten als de pijnlijke gebeurtenissen binnen deze vriendinnengroep vastleggen. Het resultaat is een vrolijke, confronterende en soms emotionele serie waar we ongelofelijk trots op zijn." In de eerste les staat het WK voetbal centraal. De Nederlandse buren in het buurthuis vinden het jammer dat Nederland niet mee doet aan het toernooi. De Marokkaanse dames proberen de Nederlanders daarom supporters van hun geboorteland te maken. In de tweede aflevering laat meester Koen zien dat Nederland onder zeeniveau ligt en vertelt hij over de afschuwelijke gevolgen die dit in 1953 had. De vriendinnen reizen af naar Zeeland om de Deltawerken met hun eigen ogen te bekijken. In de derde aflevering gaat het over wandelen. De Marokkaanse vriendinnen begrijpen er niets van. Lopen doe je om ergens heen te gaan, niet voor je plezier. Meester Koen geeft ze daarom de opdracht om te gaan kijken bij het grootste wandelevenement ter wereld: De Vierdaagse. Groeten uit Holland is een coproductie van BNNVARA en TV Affairs.