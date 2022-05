Iedere dag worden er in Zuid-Afrika drie neushoorns gedood door stropers. Freek Vonk mengt zich in deze gevaarlijke strijd tegen de stropers, om de neushoorn te redden van uitsterving! Het aantal gedode neushoorns is in tien jaar tijd met 9.000 procent gestegen. De neushoorn wordt nu met uitsterven bedreigd. De afgehakte hoorns zijn in Azië meer waard dan goud. In de eerste aflevering bezoekt Freek de allerlaatste Noordelijke witte neushoorn in Kenia. In Zuid-Afrika ziet hij hoe in een weeshuis voor babyneushoorntjes de kalfjes worden opgevangen waarvan de moeder is gestroopt. Ook bezoekt hij een trainingskamp voor rangers, die daar leren om tegen de stropers te strijden. Freek vindt een gestroopte neushoorn en hij redt een verdwaalde babyneushoorn van een paar weken oud. Freek Tegen De Stropers was te zien bij BNN op NPO 3!