Wij, westerse mensen, denken dat we het goed voor elkaar hebben. In een korte tijd hebben wij ons ontwikkeld van primaten tot beschaafde en welvarende mensen. Maar gaat het allemaal niet een beetje té snel? Kunnen wij eigenlijk al die veranderingen wel bijbenen? We hebben nooit tijd en een van de belangrijkste vragen is of er wifi is. Voor antwoorden reist Filemon naar afgelegen gebieden waar mensen wonen die het op een hele andere manier doen. Dit is Filemon Buiten Westen!