Enkele reis naar het Kalifaat is een documentaire waarin voor het eerst Nederlandse achterblijvers van familieleden die naar het IS-Kalifaat vertrokken, hun verhaal doen. Tot nu toe hoorden we alleen geanonimiseerde verhalen. Nu praten vijf mensen openhartig met documentairemaakster Hetty Nietsch over hun verdriet en hun onmacht en over de buitenwereld die aan dat verdriet en die onmacht twijfelt. Hoe hebben ze dit over het hoofd gezien? Hadden ze dit niet kunnen signaleren? Of hebben ze hun ogen gesloten omdat ze het niet wilden zien? Vragen die beantwoord worden in de documentaire en een beeld schetsen van de ingewikkelde tweestrijd en harde realiteit waar de achterblijvers in terecht zijn gekomen.