ACHT JONGEREN OPGESLOTEN ZONDER VRIJHEDEN EN RECHTEN In Dictator geven acht jongeren hun comfortabele leventje op. Ze denken mee te doen aan een interessant sociaal experiment, waarmee één van hen tienduizend euro kan winnen. Maar wat ze niet weten is dat ze gevangen worden gezet in de historische strafkolonie in Veenhuizen. Zodra de deur achter ze dichtvalt, vallen ze ten prooi aan een onzichtbare macht: de Dictator, die stap voor stap hun identiteit ontneemt. Vrijheid. Het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar hoe reageer je als deze vrijheid ineens verdwijnt? Geen eigen identiteit, geen eigen spullen, geen eigen naam. Hou je vast aan je idealen en ga je in het verzet of kies je het veilige pad en pas je je aan? Wat zou jij doen?