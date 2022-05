De Week Van Filemon

De geldkraan gaat dicht en de publieke omroepen moeten bezuinigen. Filemon Wesselink heeft daarom besloten dat De Week van Filemon goedkoper moest. Hoe? Door vanaf nu alles zélf te filmen.

De eenmanscrew Filemon Wesselink trekt iedere week op met een andere bekende en interessante Nederlander, zoals Kim Holland, Rene Froger en Albert Verlinde. Als een tweede schaduw volgt hij deze op de voet, wat een intiem en verrassend verslag oplevert.

In tijden waarin iedereen de broekriem aan moet trekken, voelt Filemon zich uitgedaagd om dit te vertalen naar een nieuwe insteek voor zijn programma: “Als er bezuinigingen zijn kan je in een hoekje gaan kniezen of juist gebruik maken van de beperking. Met dit programma hoop ik te bewijzen dat minder geld juist creativiteit kan aanwakkeren. Het is super dat er al heel wat interessante mensen hun medewerking hebben beloofd! Sorry cameraman François en geluidsman Anthony, ik heb heel wat jaren fijn met jullie samengewerkt, maar ik moet nu echt alleen verder.”