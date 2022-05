De Verdediging

Anderhalf jaar lang volgde regisseur Monique Nolte de strafpleiters van het advocatenkantoor Ficq & Partners Advocaten. De vennoten en hun jonge collega-advocaten op kantoor vormen een hecht team dat samenwerkt aan vaak grote en spraakmakende zaken. In de eerste aflevering zoekt Bénédicte Ficq met haar cliënt, die lijdt aan longkanker, naar mogelijkheden hoe de tabaksindustrie strafrechtelijk aangepakt kan worden: "Het is niet jouw schuld, het is de schuld van de tabaksindustrie!" Nico Meijering krijgt uitspraak in de Endstra-zaak. De uitslag van díe zaak kan grote invloed hebben op de grootste strafzaak in de Nederlandse geschiedenis: het Passageproces. Het kantoor staat Dino Soerel bij, één van de hoofdverdachten in dit proces. Collega Van Kleef bezoekt Harry Ramakers, leider van de Bandidos, die een gebiedsbeperking opgelegd heeft gekregen. Samen bespreken ze de tactiek van de aanstaande strafzaak. Wat de kantoorgenoten van Ficq & Partners Advocaten bindt, naast de liefde voor de strafrechtadvocatuur, is volgens hen een gezond wantrouwen jegens het Openbaar Ministerie. Hoe gaan de advocaten om met de spanning en de druk die het werken met deze cliënten met zich mee brengt en met de groeiende druk die het Openbaar Ministerie op hun werk legt? “De publieke opinie is meestal tegen je”, zegt Bénédicte Ficq.