Over De Super Freek Show

Weet jij alles al over de natuur? Test 't in De Super Freek Show! Dr. Freek Vonk en Evi Hanssen testen de wilde-dierenkennis van een dierenminnende familie of vriendengroep die het opneemt tegen een team van bekende Nederlanders.

Freek heeft er zin in: “Omdat ik tijdens opnames meestal door de hete, vochtige jungle struin kan ik geen publiek meenemen. Maar nu toveren we de studio om tot één grote wildernis. En ik vind het te gek dat ik het publiek en de kandidaten mee kan nemen op avontuur in de wondere wereld van de natuur! Ik ben zo blij, dit wordt helemaal geweldig!"

We toveren de studio om tot wildernis en nemen je mee op avontuur. Jou thuis, het publiek én de teams. De twee teams strijden in een paar spelrondes voor een trofee. Stalen zenuwen én een bak aan kennis zijn nodig om met de Gouden Krokocup, de Vergulde Varaan, de Bronzen Bonobo Beker of de Gouden Gekko naar huis te gaan. De deelnemers moeten hun handen vies maken, alles durven bekijken, voelen, ruiken en proeven wat Freek en Evi ze voorschotelen.