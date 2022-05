De Prooi als serie was gebaseerd op de gelijknamige bestseller van journalist Jeroen Smit en vertelde in drie afleveringen het verhaal van de opkomst en ondergang van bankier Rijkman Groenink én zijn bank, ABN AMRO. Want in zijn tijd was Groenink een briljant bankier, door sommigen in de financiële wereld gezien als wonderboy. Hij werd voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO, maar zou aan zijn hooggestemde ambities bezwijken en sleepte de bank in zijn val mee. Zijn achilleshiel? Volgens velen een gebrek aan inlevingsvermogen... Hoewel hij in 2005 nog door Elsevier werd uitgeroepen tot Nederlander van het jaar, nam Rijkman Groenink in 2007 afscheid van ABN AMRO. ‘Zijn’ bank was op dat moment speelbal van de financiële crisis en werd overgenomen door het consortium van Fortis, RBS en Banco Santander. En dat maakte De Prooi een serie over de mechanismen van macht in een economisch tijdperk waarin men dacht dat de bomen tot in de hemel reikten. Vanwege contractueel gemaakte afspraken over uitzendrechten zijn de afleveringen niet meer online terug te kijken.