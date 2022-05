De Pen & het Zwaard is een zesdelige docu-serie bij BNNVARA. In het programma reist Fidan Ekiz naar landen, dictaturen en conflictgebieden om daar onafhankelijke journalisten, kranten en TV- stations te bezoeken. Ze spreekt er met de moedige mensen die journalistiek bedrijven in een dictatuur en ze wordt als participerend journalist onderdeel van hun dagelijks leven en werk. Wat drijft mensen om, ondanks deze dreiging, toch hun vak als journalist uit te oefenen en zaken openbaar te maken waardoor zij en hun familie levensbedreigend gevaar lopen?