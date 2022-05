De prijswinnende serie De Muur uit 2014 krijgt een vervolg. Dat is niet voor niets want sinds de vorige serie wordt er in de wereld stevig doorgebouwd. Alleen al in Europa staan er nu negen nieuwe muren en hekken. En wereldwijd kwamen er minstens vijfenzestig bij. Dat is ruim vier keer zoveel als er tijdens de Koude Oorlog stonden. Waar de oude muren vaak bedoeld waren om een vijand de toegang te ontzeggen, willen veel nieuwe muren en hekken vluchtelingen en migranten tegenhouden. In het tweede seizoen van De Muur trekt Menno Bentveld langs nieuwe en oude muren en hekken op Cuba, in Botswana, Detroit, Hongarije, Calais, Oekraïne en Ceuta (Spaanse enclave in Marokko).