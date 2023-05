You’re the Worst S04E1-2: Een over het hoofd gezien televisiepareltje • Recensie • 08-09-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Jimmy en Gretchen zijn de losers in het vierde seizoen You're the worst.

De liefde tussen narcisten Jimmy (Chris Geere) en Gretchen (Aya Cash) dreigde tegen het einde van het derde seizoen voor de verandering eens te resulteren in iets positiefs: een huwelijksaanzoek. Maar scenarist Stephen Falk zette ons op het verkeerde been. Nadat Gretchen volmondig ja had gezegd, reed Jimmy onverwacht weg. In het vierde seizoen – de eerste aflevering is een eigenlijk een tweeluik – zijn ze allebei op de vlucht.

Jimmy heeft zijn baard laten staan. Dat past wel bij de smoezelige stacaravan die hij bewoont in een bejaardencommune. De erudiete Engelsman werkt als bouwvakker, ver van het decadente Los Angeles. Hij draagt flanellen overhemden en zingt countryhits in de lokale karaokebar. Zijn beste vriend is een 71-jarige zuurpruim, gespeeld door Raymond J. Barry (Arlo Givins uit Justified). Samen drinken ze bourbon, roken ze sigaretten en kijken ze naar televisieseries uit de jaren 80. Jimmy heeft het contact met de buitenwereld volledig verbroken. Als hij zijn telefoon na 3 maanden weer aanzet is het een grote kakofonie.

Gretchen duikt al 3 maanden lang onder bij Lindsay (Kether Donohue), in haar krappe studio. Terwijl Lindsay is begonnen aan haar droombaan als stylist (‘Ik help mensen minder lelijk te worden’), heeft Gretchen haar werk al die tijd laten liggen. Voor haar grootste cliënten veinst ze dat ze in Parijs resideert. Overdag kijkt ze realitytelevisie; ’s avonds drinkt ze bier en rookt ze wiet met haar huisgenoot. Maar Lyndsey is het zat: ‘We zitten in een sleur.’ Daar weet Gretchen wel wat op: ‘Ik heb crack gekocht.’ Dat is evenwel niet de oplossing voor haar malheur.

Intussen beklaagt Lindsey zich bij Edgar (Desmin Borges) – hij woont nog steeds in Jimmy’s huis - over Gretchens gedrag. Edgar, werkzaam als succesvol schrijver bij een komedieserie, komt tot een verbijsterende conclusie: ‘Nu zijn wij de serieuzen.’ Die constatering doet vermoeden dat het vierde seizoen, na thema’s als klinische depressie, in het teken staat van metamorfoses. Jimmy en Gretchen zijn ditmaal de losers. En natuurlijk draait het om die altijd relevante vraag of het ooit weer goedkomt tussen Gretchen en Jimmy. Dat is al seizoenen lang terecht de katalysator van de plot. En het bewijs dat het uitstekend geschreven You’re the Worst een dikwijls over het hoofd gezien televisiepareltje is.

You’re the Worst S4, 6 september bij FX (VS)