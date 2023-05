Young Sheldon krijgt volledig seizoen

Zender CBS bestelt een compleet seizoen van de Big Bang Theory spin-off Young Sheldon.

De eerste aflevering van de serie debuteerde afgelopen maandag op televisie, vlak na de première van het elfde seizoen van The Big Bang Theory . Met ruim 17 miljoen kijkers was het de best bekeken komedie-pilot, sinds de première van 2 Broke Girls in 2011. De spin-off speelt zich af in 1989 en volgt de belevenissen van de negenjarige Sheldon Cooper (Iain Armitage) in zijn woonplaats in Texas. De rol van zijn moeder wordt vertolkt door actrice Zoey Perry, in het echte leven de dochter van Laurie Metcalf ( Roseanne ), die in The Big Bang Theory dan weer te zien is als de moeder van Sheldon. Sheldon wordt in de originele serie gespeeld door Jim Parsons, die de spin-off van zijn personage produceert en – hoewel hij niet fysiek te zien is – ook aantreedt als de voice-over.