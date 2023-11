Wingwomen (Voleuses): Charlie’s Angels maar dan op z’n Frans (en beter)

Charlie’s Angels, maar dan op z’n Frans. Dat is Wingwomen (Voleuses) in een notendop. En de Fransen doen het beter. Hun humor is gelaagder en hun actrices zijn talentvoller. Actrice Mélanie Laurent (die tevens voor de regie tekende, bekend van Inglourious Basterds, 2009) speelt beroepscrimineel Carole. Samen met vakgenoot Alex (Adèle Exarchopoulos, Passages, 2023) heeft ze al een hoop overvallen gepleegd. De twee willen echter uit het vak; rentenieren. Dat ziet hun bazin Marraine (een heerlijke rol van Isabelle Adjani) niet zitten. Carole en Alex zijn nog jong en de criminele mogelijkheden oneindig. Ze stuurt het duo op een nieuwe missie, tot ongenoegen van Carole.

De humor in Wingwomen is bewust flauw zodat de oneliners door de cast naar een hoger niveau getild kunnen worden. Zoals wanneer Exarchopoulos tegen een wapenhandelaar zegt dat ze - ten aanzien van wapens, welteverstaan - van penetratie houdt. Laurent vertelde in interviews al dat ze een publieksfilm wilde maken, en dat is haar nieuwste geesteskind zonder twijfel. Het verloop van het verhaal laat zich wel raden; het is vooral de reis ernaartoe, fijn ingevuld door de actrices, die de moeite waard is.