Walking Dead-bedenker sluit deal met Amazon

Robert Kirkman (The Walking Dead) tekent een contract bij streamingdienst Amazon Prime.

Voorheen produceerde Kirkman programma's voor zender AMC, waar hij naast The Walking Dead (dat gebaseerd is op zijn eigen graphic novel) ook verantwoordelijk is voor de spin-off Fear the Walking Dead (die hij bedacht in samenwerking met Dave Erickson). Hij is tevens de bedenker van Outcast , dat in Amerika wordt uitgezonden door Cinemax. Amazon wil zijn abonnees meer series gaan bieden op het gebied van sciencefiction, fantasy en horror. Kirkman zal dit soort programma's voor ze gaan bedenken en produceren via zijn eigen bedrijf Skybound Entertainment. Los van Amazon werkt Kirkman ook aan een filmversie van zijn Invincible-strip. De film wordt geschreven en geregisseerd door Seth Rogen en Evan Goldberg, die op televisie verantwoordelijk zijn voor Preacher en Future Man