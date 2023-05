Voorproefje op Fear the Walking Dead S03B

Het derde seizoen van Fear the Walking Dead gaat verder op 10 september en op Comic-Con werden nieuwe beelden onthuld.

De datum van 10 september betekent dat het derde seizoen van Fear the Walking Dead half oktober ten einde komt, vlak voordat het achtste seizoen van The Walking Dead op 23 oktober van start gaat. Fear the Walking Dead speelt zich net als The Walking Dead af in een wereld vol zombies. Madison (Kim Dickens) en Travis (Cliff Curtis) proberen samen met hun kinderen deze apocalypse te overleven. In het derde seizoen is ook Dayton Callie (net als Dickens bekend van de serie Deadwood ) de cast komen versterken. Lees verder onze interviews met de cast en bekijk ons setbezoek . De serie is al zeker van nog een vierde seizoen en tijdens het panel op Comic-Con hintte Walking Dead-bedenker Robert Kirkman naar een mogelijke cross-over tussen The Walking Dead en Fear the Walking Dead.