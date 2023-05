VOD Filmklassieker: A history of violence (2005) • TV , Film , Recensie • 07-06-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Viggo Mortensen speelt een rustige familieman die verdacht moeiteloos twee misdadigers omlegt die in zijn diner met een pistool zwaaien. Zeer grimmige thriller van David Cronenberg over moraal versus immoraliteit.

Tom woont in een rustig Amerikaanse stadje met een vrouw en een zoon, runt er een diner, is geliefd en gerespecteerd bij jong en oud en doet geen vlieg kwaad, nooit. Tom is de tot vlees geworden Morele Man. Totdat er twee levensgrote immorele vliegen in zijn diner verschijnen (scène is niet erg geschikt voor op het werk):

Als iedereen van de eerste schrik bekomen is, groeien zowel de lokale lof als de nationale media-aandacht voor Tom (Viggo Mortensen) en zijn heldendaad. Blijkbaar gelokt door die tv-beelden, verschijnt er derhalve na enige tijd nòg een enge man in Tom's koffiebarretje. Zonder met een pistool te zwaaien, maar wel met een vraag: waarom noemt Tom zichzelf tegenwoordig Tom? Hij heet toch Joey?

Als kijker heb je inmiddels door dat je kijkt naar alweer een film over iemand die vergeefs juiste keuzes maakt en het verleden probeert te mijden, maar A history of violence is niet de zoveelste standaardthriller; het script is gebaseerd op een graphic novel en de regisseur is de Canadese filmer David Cronenberg. Die heeft een lange en intense filmografie op zijn naam staan waarin lichamelijk geweld en het spelen met filmische archetypes - hier dus de Man met een Duister Verleden en de IJskoude Gangsters met wie hij te maken krijgt - tot kunst zijn verheven. The Fly, Dead Ringers, Naked Lunch en het bizarre Crash (over de erotische aspecten van auto-ongelukken) waren allemaal buitengewone thrillers over mensen die in extreme omstandigheden terechtkomen, vaak willens en wetens, en een hoop geestelijke en lichamelijke trauma's, seks en fysiek geweld over zich heen krijgen. Het is hoogst Freudiaans af en toe (Cronenberg maakte dan ook een biopic over Freud met Mortensen in de rol van de arts) en de regisseur heeft het talent om onze oerdriften en angsten goed te bespelen en in beeld te brengen. Ziehier een compilatie van veelzeggende scènes uit Cronenberg's (vaak vieze) oeuvre.

Viggo Mortensen is geweldig sinister in A history of violence (en Maria Bello is steengoed als zijn verbijsterde vrouw Edie) en het is dan ook aan te raden om ná deze film op Netflix naar Eastern Promises te kijken (2007) waarin Cronenberg en Mortensen samen wederom de botsing van moraal en geweld onderzoeken.

A history of violence is tot eind dit jaar te streamen op Film1