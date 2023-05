Vanessa Bayer en Bobby Moynihan verlaten SNL

Saturday Night Live nam dit weekend afscheid van twee ervaren castleden: Vanessa Bayer en Bobby Moynihan.

Dat Moynihan de sketchshow ging verlaten was al bekend. In negen seizoenen als castlid deed hij imitaties van Chris Christie, Snookie en Ted Cruz. Een van zijn bekendste typetjes was Drunk Uncle. Volgend jaar zal Moynihan te zien zijn op zender CBS, dat een compleet seizoen van zijn nieuwe sitcom Me, Myself & I bestelde. Daarnaast is hij binnenkort te horen in de dramaserie Happy! en in de tekenfilm Ducktales . Het wegvallen van Bayer was, ondanks dat haar contract ten einde was gekomen, een grotere verrassing. De comédienne was met zeven seizoenen het langstzittende vrouwelijke castlid van Saturday Night Live. Bayer brak er door met haar imitatie van Miley Cyrus. Buiten SNL had ze ook nog rollen in de tv-serie Portlandia en in de films Trainwreck en Office Christmas Party.