USA geeft zevende seizoen aan Suits

De advocaten van Pearson Specter Litt zullen ook na het zesde seizoen terugkeren op USA. De zender heeft bevestigd dat Suits in ieder geval nog een zevende seizoen krijgt. En dat seizoen zal wederom bestaan uit 16 nieuwe afleveringen.

Het zesde seizoen is op dit moment vier afleveringen onderweg. Eind deze maand last de serie wederom een pauze in, waarna de laatste afleveringen van seizoen zes aan het begin van 2017 zullen debuteren. De zevende reeks moet vervolgens later in dat jaar weer van start gaan. Of de cast dan nog intact is, is nog even afwachten. Onlangs gingen er geruchten dat Gina Torres – de Pearson in Pearson Specter Litt – mogelijk een gereduceerde rol zou krijgen in verband met haar nieuwe pilot voor ABC, maar daar is vooralsnog niets van te merken.

In Suits zien we hoe de getalenteerde schoolverlater Mike Ross (Patrick J. Adams) – ondanks dat hij nooit afstudeerde aan Harvard – in New York aan de slag gaat voor advocaat Harvey Specter (Gabriel Macht). En het feit dat Mike geen diploma bezit, heeft inmiddels grote gevolgen voor beide heren, zoals al te lezen was in onze recensie van de openingsaflevering van het zesde seizoen . De eerste vier seizoenen van Suits zijn nu te bekijken op Netflix.