Unbreakable Kimmy Schmidt S3 heeft trailer

Het derde seizoen van Unbreakable Kimmy Schmidt kreeg een trailer. Vanaf 19 mei zijn er nieuwe afleveringen te zien bij Netflix.

In het derde seizoen wil Kimmy (Ellie Kemper uit The Office) dolgraag gaan studeren, maar dat valt niet mee voor iemand die het grootste gedeelte van haar leven doorbracht in een ondergrondse bunker van een apocalyptische sekte. Haar beste vriendin Jacqueline (Jane Krakwoski) probeert haar ondertussen los te maken van de opgesloten sekteleider (Jon Hamm uit Mad Men). Daarnaast heeft haar flamboyante huisgenoot Titus (Tituss Burgess) zo zijn eigen relatieproblemen, die uiteindelijk leiden tot de Beyonce-parodie die wel al even zagen in de voorgaande teaser . Het derde seizoen bevat gastrollen van onder anderen Laura Dern, Ray Liotta, Maya Rudolph, Fred Armisen en Josh Charles.