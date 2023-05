Uitgebreide trailer voor Netflix-film Bright

Na Suicide Squad herenigde Will Smith met regisseur David Ayer voor de nieuwe Netflix-film Bright.

Smith vormt in de film een duo met Joel Edgerton, bekend van films als Loving en It Comes At Night . Bright is een combinatie van actie en fantasie en speelt zich af in een alternatieve wereld, waarin mensen een soort van vredig samenleven met allerlei magische wezens. We volgen twee agenten; de menselijke Ward (Smith) en de ork Jakoby (Edgerton). Het duo stuit op een jonge elf, die in het bezit is van een zeer gevaarlijk wapen. Smith omschreef Bright als een soort kruising tussen Training Day (geschreven door Ayer) en The Lord of the Rings. Het script is afkomstig van Max Landis (zoon van regisseur John Landis), die ook de momenteel eveneens op Netflix te bekijken actiekomedie American Ultra pende.