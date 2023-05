Twin Peaks: 2 seizoenen samengevat in 3 minuten • Nieuws • 28-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Op 21 mei gaat de nieuwe reeks van Twin Peaks van start. Bekijk een terugblik waarin de vorige 2 seizoenen worden samengevat.

De opfrisser is geen overbodige luxe, aangezien de oorspronkelijke afleveringen alweer 25 jaar oud zijn. Ook is het alweer 10 jaar geleden dat bedenker David Lynch een volwaardige regieklus op zich nam. Lynch stapte voor de doorstart van Twin Peaks echter weer voor alle afleveringen achter de camera. Daarnaast schreef hij ook alle scripts, in samenwerking met medebedenker Mark Frost. Het verhaal is nog een groot mysterie, maar er wordt in ieder geval weer afgereisd naar de plek waar 25 jaar geleden homecoming queen Laura Palmer vermoord werd. De doorstart heeft een gigantische cast, bestaande uit ruim 200 acteurs. Naast oudgediende Kyle MacLachlan (als agent Dale Cooper), zien we ook nieuwe gezichten als Laura Dern (Blue Velvet) en Robert Forster (Jackie Brown).

De miniserie bestaat uit 18 afleveringen. Twee daarvan krijgen eerst een voorpremière op het filmfestival van Cannes. Lees ook meer over de bekende intromuziek van Twin Peaks.