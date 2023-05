Tv-serie over Hunter S. Thompson in de maak

Het spraakmakende leven van journalist Hunter S. Thompson wordt verfilmd als tv-serie.

Het project heet Fear & Loathing en wordt gebaseerd op Thompsons meest iconische boek Fear and Loathing in Las Vegas: A Savage Journey to the Heart of the American Dream, dat al eerder werd verfilmd door Terry Gilliam. In het boek vertrekt Thompsons alter ego Raoul Duke samen met zijn advocaat en een kofferbak vol met drugs richting Las Vegas, om daar op zoek te gaan naar de American Dream. De nieuwe tv-adaptatie is afkomstig van Davey Holmes (Shameless, In Treatment, Pushing Daisies), die momenteel de showrunner is van de tv-verfilming van Get Shorty . Holmes blijft ook voor het tweede seizoen van Get Shorty aan als showrunner, maar mocht de Thompson-serie concreet worden, dan zal hij daarvoor zijn taken als showrunner delen met scenarist Bob Nelson (Nebraska).