True Detective S03: de eerste details

HBO heeft het derde seizoen van de anthologie True Detective officieel aangekondigd.

Eerder werd al wel Mahershala Ali ( Moonlight ) gecast, maar de terugkeer van de serie zelf werd toen niet door HBO bevestigd, omdat de zender eerst een regisseur vast wilde leggen. Inmiddels is bekend gemaakt dat Jeremy Saulnier ( Blue Ruin , Green Room) voor de derde reeks plaats zal nemen achter de camera. Ook True Detective-bedenker Nic Pizzolatto zal met dit nieuwe seizoen zijn debuut maken als regisseur. Pizzolatto schreef wederom alle afleveringen. Hij kreeg daarbij hulp van David Milch ( Deadwood ), die straks sowieso een credit krijgt als coscenarist van aflevering vier. De setting van de nieuwe reeks van True Detective is het Ozark-gebergte, onlangs eveneens de setting van de serie Ozark op Netflix. Het verhaal speelt zich dit keer af in drie verschillende tijdsperiodes. Ali zal gestalte geven aan Wayne Hays, een detective uit het noordwesten van de staat Arkansas.