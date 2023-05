Trailer voor The Last Tycoon van Amazon • Nieuws • 03-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Matt Bomer (White Collar) en Kelsey Grammer (Frasier) zijn titanen in het Hollywood van de jaren 30 in The Last Tycoon.

De serie is gebaseerd op het boek van F. Scott Fitzgerald, dat in de jaren zeventig al eens werd verfilmd met Robert De Niro en Robert Mitchum in de hoofdrollen. Het verhaal draait om de ambitieuze producent Monroe Stahr (Bomer), die eind jaren dertig een film van de grond probeert te krijgen en daarbij in aanvaring komt met zijn baas en mentor Pat Brady (Grammer), het hoofd van de studio. Fitzgerald baseerde Stahr op filmproducent Irving Thalberg, die in de jaren twintig films maakte voor de legendarische MGM-studiobaas Louis B. Mayer. De nieuwe tv-adaptatie van The Last Tycoon is afkomstig van Billy Ray, die een paar jaar terug een Oscarnominatie ontving voor het scenario van Captain Phillips.

The Last Tycoon is vanaf 28 juli te zien bij Amazon. Je kunt bij de VOD-dienst tevens kijken naar Z: The Beginning of Everything , een serie over de vrouw van F. Scott Fitzgerald.