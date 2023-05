Trailer voor derde deel van The Ranch

Netflix komt met nieuwe afleveringen van The Ranch. Eind volgende week worden er weer tien stuks door de VOD-dienst vrijgegeven.

The Ranch is een komische serie ( en stiekem eigenlijk ook een drama ) bedacht door Don Reo en Jim Patterson. De hoofdrollen zijn voor Ashton Kutcher en Danny Masterson, ooit samen te zien in That 70’s Show. Kutcher speelt Colt, een mislukte rugbyspeler die weer terugkeert naar de familieboerderij waar hij opgroeide. Hij wordt daar herenigd met zijn broer Rooster (Masterson) en zijn knorrige vader Beau (Sam Elliott). Debra Winger (Terms of Endearment) speelt zijn moeder Maggie en ook Wilmer Valderrama (eveneens bekend van That 70’s Show) heeft weer een gastrol. In de nieuwe reeks zit Colt nog steeds vast in een driehoeksverhouding met Abby en Heather, terwijl Rooster een relatie heeft met Mary.